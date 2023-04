Calcio. Striscione del traguardo per la Prima Categoria B: in mattinata (ore 11.00) l'ultimo turno, la Priamar sogna la salvezza diretta

Quiliano&Valleggia promosso, Pra e Spotornese ai playoff, Veloce retrocessa.

Il girone B di Prima Categoria ha già emesso diversi verdetti, ma c'è ancora parecchia carne fuoco nelle sette gare valevoli per l'ultima giornata della stagione regolare.

Sarà proprio il "Picasso", dove verrà premiata la squadra di Ferraro, uno dei campi più caldi della mattinata, con la Priamar di Pusceddu a caccia del colpaccio per sperare ancora in una salvezza diretta che fino a qualche mese fa sembrava soltanto un miraggio.

Molto dipenderà anche dall'esito di Masone-Citta di Cogoleto, ma i rossoblu cercheranno fino all'ultimo di evitare lo spareggio playoff contro la squadra di Iozzi. Non è ancora definitiva la salvezza della Letimbro (impegnata sul campo del Pra), che resta in attesa del verdetto sul match di inizio stagione contro la Veloce (dove era stato schierato un giocatore, Ottonello, non regolarmente tesserato).

Il Multedo ospita l'Olimpic per garantirsi la semifinale playoff, mentre al "Chittolina" scorreranno i titoli di coda sulla tormentatissima stagione del Savona, ospite di una Vadese che punta a chiudere il campionato tra le prime cinque.

Al "Santuario" in programma Speranza-Spotornese (la squadra di Dorigo punta al bottino pieno per garantirsi il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff), nel pomeriggio Veloce-Albissole.

Il programma: