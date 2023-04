E' stato un anno emotivamente a dir poco pesante per la dirigenza e lo staff tecnico del Pietra Ligure.

L'epilogo della passata stagione ha trasformato il ritorno in Eccellenza in una vera e propria ossessione, un obiettivo da raggiungere a ogni costo per sanare la retrocessione in Promozione.

Lo ha ribadito anche il direttore generale Luca Filadelli in sala stampa, pronto a sottolineare il lavoro portato avanti dal club, con costanza e impegno, negli ultimi 12 mesi.