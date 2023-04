Tutto il calendario 2023 dedicato alle moto e auto d’epoca con il “Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori”

Rombano sulle strade di Liguria, Piemonte, Costa Azzurra con eventi di lusso anche a Parma e Palermo i motori delle auto d’epoca per un calendario di manifestazioni che regalerà emozioni ad appassionati e curiosi di vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale. Dopo i primi due eventi di Marene e Loano i fari si accenderanno il 22 aprile sulla prima edizione del «Menton Riviera Classic». Nella località balneare della Costa Azzurra, qualche chilometro oltre il confine di Stato, si terranno entusiasmanti prove di regolarità in una cornice di sicuro impatto per i partecipanti. Sarà la prima volta che il Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori «conquisterà» gli appassionati di auto storiche di Mentone, una delle principali località balneari del Sud della Francia. Il calendario prevede poi una tappa a Genova. Il 6 e il 7 maggio sarà il «G.P. Days» con l’associazione Giorgio Parodi per Moto Guzzi, un raduno che ha una finalità importante: raccogliere fondi per sostenere l’attività dell’istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Il 7 maggio raduno anche a Loano per il «Quattro ruote per chi non vede», evento in questo caso finalizzato alla raccolta fondi per un cane guida. Il 12, 13 e 14 maggio il Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori lascia la Liguria per mettersi in mostra in Emilia Romagna. Tre giorni dedicati all’Asi Moto Show che si svolgerà nell’esclusivo autodromo di Varano De’ Melegari con la partecipazione di 35 moto del Club. Il 21 maggio, altro evento di tutto rispetto. È in programma il raduno di Diano Marina dove il Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori ha messo il suo sigillo. ­­­­ Annullato invece il concorso di eleganza di Varazze che era in programma il 3 e 4 giugno alla Marina di Varazze. L’11 giugno è in programma anche il ventunesimo Giro Storico della Baronia di Carini (Palermo). Il 17 e il 18 giugno tre province saranno teatro della «Maremonti tour» tra Camporosso, Garessio e Villanova d’Albenga. Il 18 giugno altro appuntamento storico con il «Memorial Mirko Rondelli» di Ospedaletti con auto prodotte ante anni ’50. Il mese di giugno si chiuderà il 25 a Barolo con il raduno di auto e moto ante anni ’80. Tre gli appuntamenti di luglio. Si inizia il 9 col raduno sociale delle Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori a Villanova d’Albenga. Si prosegue il 23 col raduno a Valsecca «Tour con la Croce Bianca di Serra Riccò», mentre a chiudere il mese sarà lo storico Weekend con le vecchie signore ante anni ’40 a Mondovì. Due gli eventi fissati nel mese di agosto. Il 6 raduno a Priola, nel Cuneese e il 27 agosto la rievocazione storica a Cuneo con Savigliano Corse. Per chiudere la stagione estiva a settembre il calendario prevede cinque eventi. L’1,2 e 3 settembre a Savigliano si terrà l’«Autosport Show», il mercato allestito nell’area fiera. Il 3 settembre tappa a Toirano per lo storico Trofeo Renzo Betti per auto e moto d’epoca. Quindi il 10 settembre rievocazione storica a Garessio. Il 24 settembre ci si sposterà a Bordighera per la «Giornata nazionale del veicolo d’epoca» con visita alla storica residenza estiva della Regina Margherita. Cinque gli eventi in programma anche nel mese di ottobre con le auto d’epoca. Il 1 ottobre «Memorial Franco Lombardo» a Genova Voltri; il 6,7 e 8 ottobre il raduno veicoli militari; il 14 ottobre la seduta di omologazione moto «Targa oro» e il 15 ottobre stesso evento ma dedicato alle auto. Chiuderà il mese di ottobre il «Raduno delle violette» (22 ottobre) a Tourrettes sur Loupes in Francia. A novembre verrà celebrata la santa messa in suffragio dei cari defunti in programma il 12 alle 11 nella chiesa di Santa Caterina a Villanova d’Albenga. Il lungo calendario si chiuderà a dicembre con due appuntamenti: la tradizionale mostra scambio ligure per auto, moto e cicli d’epoca ad Albenga il 2 e il 3 dicembre e il pranzo sociale che coincide con l’assemblea annuale del 10 dicembre.