Ussi Liguria: incontro formativo con Cagni e Pezzotti e i premi del 2024 a Dotto, Nuti e Galdi

Brindisi, sorrisi e - come sempre - tanti racconti di vita, sport e giornalismo. Il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi (USSI) come ogni anno ha salutato l'arrivo delle feste natalizie insieme ai suoi iscritti, organizzando un corso formativo per i colleghi e dando alcuni prestigiosi riconoscimenti.

In cattedra Gigi Cagni, ex allenatore tra le altre di Genoa e Sampdoria, insieme a Narciso Pezzotti, storico vice di Vujadin Boskov e Marcello Lippi. Insieme a loro anche una voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto" Emanuele Dotto, orgoglio del giornalismo genovese.

Una lezione bella e affascinante sul mondo delle panchine e del giornalismo sportivo a cui ha fatto seguito la consegna dei premi 2024 per i migliori giornalisti sportivi liguri. Il premio Ussi Liguria "Una vita per lo sport" dedicato quest'anno alla memoria di Guido Martinelli è andato proprio a Emanuele Dotto, "una voce nel cuore degli appassionati di sport e giornalismo".

Il premio Ussi Liguria 2024 è andato a Beppe Nuti, "un volto amico che racconta lo sport con equilibrio e passione" mentre il premio Ussi Liguria 4.0 - dedicato ai talenti emergenti - è stato insignito a Simone Galdi, "cronista moderno, preparato e pronto a giocare in ogni ruolo". La cerimonia si è svolta nella Sala d'Onore di Sport e Salute, in viale Padre Santo, a Genova. A chiudere l'evento il tradizionale brindisi alla presenza delle autorità istituzionali e sportive con la consegna del cadeau di Natale a tutti gli iscritti liguri dell'Ussi.