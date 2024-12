Calcio, Albenga. Niente ripresa degli allenamenti in vista del derby, umore cupo e domenica c'è l'Imperia

In un clima generale di festa, segnato dalle cene prenatalizie organizzate dai vari club, all'Annibale Riva si sta vivendo un'atmosfera decisamente diversa nella marcia di avvicinamento all'ultimo impegno calcistico del 2024.

Dopo la rottura radicale di ottobre nel gruppo squadra guidato da mister Mariotti, ieri sono emerse le prime crepe anche per i ragazzi che hanno vestito la maglia dell'Albenga negli ultimi due mesi.

La ripresa degli allenamenti all'Annibale Riva di fatto non si è svolta: hanno infatti calcato il sintetico del Riva solo quei giocatori della Prima Squadra coinvolti anche nella rosa della Juniores.

Le bocche restano cucite in Viale Olimpia, ma quanto accaduto ieri parrebbe incanalarsi come prima protesta formale nei confronti della società, dopo le mille problematiche vissute dall'estate ad oggi.

Un clima di sfiducia evidentemente acuito da quanto accade la domenica. C'è chi pensava magari di trovare la possibilità di mettersi in mostra in quarta serie, ma anche col Ligorna gli avversari hanno avuto buon gioco di fronte al team di Massa, tanto da vincere in maniera larga senza mai forzare i ritmi di gioco. Il gap tecnico con gli avversari è sotto gli occhi di tutti e non riguarda solo l'anagrafe: Oltrepo, Saluzzo e Gozzano, con rose dall'età media similare, stanno infatti entusiasmando per qualità e organizzazione di gioco, senza budget faraonici.

Al termine del match contro il Ligorna i tifosi, pur civilmente, hanno protestato per quanto visto in campo, chiedendo di non indossare, nel derby contro l'Imperia, la maglia bianconera. Il timore è che i nerazzurri premino sull'acceleratore dall'inizio alla fine, rendendo la debacle di portata storica.

Resta da capire se la protesta continuerà anche nei prossimi giorni e chi effettivamente domenica affronterà al "Ciccione" l'undici guidato dal grande ex Pietro Buttu.