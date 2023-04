Calcio. Serie D. Sanremese al "Comunale" per blindare il secondo posto: è sfida al Casale nell'anticipo del 35° turno (ore 15.30)

Ad inaugurare il programma della 35^ giornata sarà l'anticipo odierno tra Sanremese e Casale, un grande "classico" del girone A di Serie D, ma che per l'occasione non assumerà quei connotati da vero e proprio big match: i matuziani, sfumata nuovamente la promozione, puntano a confermarsi seconda forza del girone in vista dei playoff, mentre i piemontesi, dopo il fuggi fuggi generale nel mercato dicembrino e una rosa praticamente juniores, sono precipitati in piena zona retrocessione con percentuali di risalita ormai prossime allo zero.