Il post partita di Vado - Sanremese è stato interessante soprattutto per percepire lo stato d'animo della dirigenza rossoblu, in vista degli immminenti playoff, ma anche delle possibili ambizioni che la stagione 2023-2024 potrebbe riservare.

Le basi tecniche sono ottime, si tenterà quindi lo step finale per puntare al primo posto e alla promozione in Serie C?

A rispondere in tal senso è stato il direttore sportivo Luca Tarabotto.