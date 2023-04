Calcio, Eccellenza. L'Albenga avvicina sempre di più la Serie D, rinviata la festa del Riva

ALBENGA - CANALETTO 4-1 (8' Scarrone, 42' e 88' Sogno, 54' Di Salvatore - 56' Bonni)

45' non c'è recupero! Finisce qua! 4-1

43' SOGNO! CHE RICAMO IN PALLONETTO! APPLAUSI A SCENA APERTA PER IL BOMBER ARGENTINO

42' conclusione debole di Beluffi, poker sfiorato per l'Albenga

40' sinistro in caduta di Mariani, un palmo sopra la trasversale di Ferraiuolo

36' Favazza - Cantoni, sostituzione Canaletto: Plicanti chiama il passaggio al 4-3-3

33' ammonito Frolla

29' esce un applauditissimo Di Salvatore, al suo posto Garibbo

27' ammonito Moi, intervento in ritardo su Frolla

26' puntata di Mariani, blocca Ferraiuolo.

25' Poli prova a riaprirla su punizione, sfera alta

21' Graziani - Beluffi, nuovo cambio Albenga

16' cambio Canaletto, esce Rossi al suo posto Villa

11' ACCORCIA SUBITO IL CANALETTO! SEGNA IL NEO ENTRATO BONNI!

9' DI SALVATORE LA CHIUDE, L'ESTERNO VIENE TROVATO ISOLATO A SINISTRA E CHIUDE CON IL DESTRO.

6' ottima chiusura di Barisone, estremamente regolare e di buon livello il campionato del terzino bianconero

5' colpo al volto per Trofo, sanguinante al labbro, il centrocampista è però pronto al rientro

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero. Si torna negli spogliatoi

42' IL RADDOPPIO DI SOGNO, PIATTONE DESTRO APERTO DAVANTI A FERRAIUOLO, IMPARABILE!

39' inverte il triangolo mediano Buttu con l'ingresso di Mariani, nuovo vertice alto con Grandoni e Trofo mediani: 4-2-3-1

35' non ce la fa Costantini, entra al suo posto Mariani

34' Plicanti chiama maggior personalità, difficile però aver la meglio sulla solidità dell'Albenga

33' si distende in maniera piacevole l'Albenga, cross di Barisone perfetto per Thomas Graziani, il colpo di testa a botta sicura trova però pronto Ferraiuolo

27' Buttu è passato alla difesa a 4, con Costantini in regia e Trofo e Grandoni mezz'ali, in attacco Di Salvatore e Graziani affiancano Sogno. 4-3-3 pulito per gli ingauni

23' non gioca male la squadra di Plicanti, c'è un evidente gap tecnico e fisico però tra le due squadre

21' problemi per Scarrone, pronto Trofo

20 tiro di Costantini centrale, respinge Ferraiuolo. Il centrocampista si tocca dietro la coscia, forse qualche problema per lui

15' Frolla vince il confronto con Scarrone e si invola verso Scalvini, bravissimo il portiere binaconero a frapporre il corpo

12' il portiere ospite anticipa Sogno in corner, prosegue la pressione bianconera

10' insiste Di Salvatore con il mancino, blocca Ferraiuolo

8' ALBENGA IN VANTAGGIO! SCARRONE! TAP IN VINCENTE DOPO LA PARATA DI FERRAIUOLO SU SOGNO. I CENTIMETRI E LA FISICITA' DEGLI INGAUNI SI FA SENTIRE

4' il primo tiro del match è del Canaletto, il tiro centrale di Frolla è bloccato da Scalvini

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Scalvini, Barisone, Anselmo, Moi, Scarrone, Gargiulo, Graziani T., Grandoni, Sogno, Costantini, Di Salvatore.

A disposizione: Radu, Gibilaro, Garibbo, Favara, Trofo, D'Arcangelo, Beluffi, Mariani, De Sousa.

Allenatore: Buttu

Arbitro: Bresciani di Chiavari

Assistenti: Toro di Chiavari e Pozzi di Imperia