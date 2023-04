Calcio, Pontelungo. Anche il sindaco Tomatis e l'assessore Pelosi in campo per la promozione granata

Sembra essere davvero un anno magico per Albenga.

Il salto per l'Albenga in D è ormai alle porte, ma anche la storica prima volta del Pontelungo in Promozione è un evento da festeggiare per l'intera città.

Il lavoro del presidente Michele Neri ha portato il frutto più dolce per la piazza granata, grazie alla vittoria nello spareggio di ieri pomeriggio contro il Camporosso.

Un match sofferto, a cui hanno voluto partecipare anche il sindaco Riccardo Tomatis e l'assessore al bilancio Silvia Pelosi.

I due amministratori ingauni, dopo il triplice fischio finale, hanno raggiunto la squadra per non far mancare le proprie congratulazioni, in particolar modo proprio al presidente Michele Neri (nella foto).

“Voglio fare i complimenti - spiega il sindaco - alla squadra, ai giocatori, allo staff e al Presidente. È grazie alla generosità e alla passione per lo sport di figure come quella di Michele Neri che i nostri giovani possono vivere momenti di gioia come accaduto ieri.

Una squadra composta in prevalenza da atleti albenganesi che hanno potuto festeggiare insieme alla città trasmettendo l’impressione di una grande famiglia.

Ci auguriamo che anche l'Albenga calcio domenica prossima riesca a ottenere il passaggio di categoria raggiungendo la serie D.

Sarebbe la prima volta nella storia del calcio ingauno avere una squadra in serie D e una in promozione. Ovviamente nel caso siamo già pronti a fare una grande festa tutti insieme questa estate!”