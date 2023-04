Calcio, Andora. Due cordate pronte a entrare nel Consiglio Direttivo. L'imprenditore Aga a carte scoperte: "Ecco la mia squadra"

Ormai da qualche settimana più di qualche tam tam stava proveniendo dalle parti di Andora, in merito a possibili sviluppi societari riguardanti la società biancoblu.

L'accelerata è arrivata però nella giornata di ieri, con la "discesa in campo" di Ndricim Aga, pronto a dichiarare pubblicamente il proprio interesse per i Delfini.

L'imprenditore edile ha dichiarato di aver depositato ufficialmente la proposta di ingresso all'interno del consiglio direttivo, presentando anche i nominativi della propria squadra.

Tra di loro alcuni nomi noti del calcio ponentino e non solo: Simone Baldi, Francesco Celano, Marco Marchiano, Denis Muca, Alessandro Tamagnini, Emanuel Voltolin Visca, oltre a Domenico Mendolia, storico segretario della Juventus.

"Ho deciso di fare questo passo - ha spiegato Aga - anche per ricambiare un Paese che mi ha accolto e dato tanto in questi anni e spinto dalla mia grande passione per il calcio riconosciuta da tutti. Tanti sono gli attestati di stima e fiducia che ho avuto come riscontro da molti in queste ultime settimane: mi avete incoraggiato ad andare avanti fiduciosi ed entusiasti di questa possibilità".

Il presidente Micucci al momento non si è sbilanciato sulle prospettive future: "La mia carica scade a fine giugno e c'è quindi tempo per ragionare sul da farsi. Posso dire che ci sono due cordate interessate, ma è ancora tutto in divenire".

Come è emerso dalla carta stampata negli scorsi giorni, infatti, anche il gruppo capitanato da Davide Chiaffitella sarebbe interessato a far parte del consiglio direttivo. Da questo fronte non sono però emerse dichiarazioni ufficiali.