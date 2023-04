Calcio, Juniores. Ventimiglia con numeri record, è promozione in Eccellenza. Retrocede la Cairese

In attesa della finale per il titolo regionale Juniores tra Finale e Genova Calcio, nei giorni scorsi sono arrivati importanti verdetti per l'intero arco ponentino.

Chi festeggia nel campionato Interprovinciale è il Ventimiglia che, sabato scorso, battendo 8-1 il Camporosso in trasferta è riuscito a sorpassare in vetta la Golfodianese.

Un testa a testa appassionante, che ha visto prevalere i ragazzi granata in extremis, con ben 14 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta nell'arco dei 20 incontri della regular season. Ben 80 le reti realizzate, mentre sono solo 16 quelle subite, numeri che hanno permesso ai frontalieri di disporre sia del miglior attacco che della migliore difesa del girone A.

Dal girone di Eccellenza retrocede invece la Cairese, sconfitta 2-0 nel match di ritorno dalla Sampierdarenese dopo il 3-1 a favore dei gialloblu nella gara di andata. Il miglior piazzamento in campionato ha garantito la salvezza ai genovesi.