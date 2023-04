Presentarsi in Prima Categoria scon così tanta credibilità, in un percorso di costante crescita, non era facile per la Spotornese, ma la qualificazione ai playof, da neopromossa, rappresenta un traguardo di altissimo livello per il team diretto da Federico Dorigo.

Società, squadra e tifoseria hanno serrato le fila per ottenere un traguardo simile, l'ultima ciliegina è attesa dal "Siccardi", il campo di casa tanto atteso da tutto il gruppo spotornese.