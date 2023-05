Sport e sigarette: come l'abitudine al fumo può compromettere le prestazioni atletiche

Quanto tempo ci vuole per riprendersi dagli effetti del fumo sulle prestazioni sportive? Ci vogliono almeno 2-3 mesi per recuperare la capacità polmonare e la funzione cardiovascolare dopo aver smesso di fumare.

Quali sono alcuni suggerimenti per smettere di fumare? Alcuni suggerimenti per smettere di fumare includono l'utilizzo di prodotti per la sostituzione della nicotina, la ricerca di supporto da parte di medici o gruppi di supporto per smettere di fumare e la pratica di tecniche di gestione dello stress come lo yoga o la meditazione.