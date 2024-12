Calcio. Prima Categoria, il Savona (in dieci dal 50') rallenta col Masone: non basta il primo gol di G. Piu, Gatto firma l'1-1 finale

SAVONA - MASONE 1-1 (38' G. Piu - 64' Gatto)

FINISCE QUI! E' 1-1 TRA SAVONA E MASONE. A Giacomo Piu risponde Gatto nella ripresa, gli striscioni arpionano un punto dopo aver giocato per quasi tutta la ripresa in dieci uomini

96' traiettoria profonda che si perde sul fondo, respirano gli striscioni

95' punizione per i genovesi a seguito del fallo di Cherkez su Garzon, siamo a circa quaranta metri dalla porta di Bova, posizione centrale

94' possesso Masone che prova ad organizzare un ultimo assalto, il Savona cerca di chiudere ogni spazio a difesa del pareggio

91' nel frattempo Incorvaia, uscito dal campo camminando, per precauzione lascia l'Olmo-Ferro in ambulanza dopo la botta in testa subita nello scontro con Lepri

90' Bova in uscita anticipa Gatto, inizia ora il recupero

88' Rignanese si gira in area sbucciando solamente il pallone all'altezza del dischetto, era una buona chance per il Savona

87' Cherkez rileva G. Piu

84' ammonito mister Bruzzone

81' Salis fuori per Signori, entriamo negli ultimi dieci minuti di gara, ma sarà corposo il recupero

77' si rialza Incorvaia dopo l'intervento della panchina, al suo posto si prepara Fancellu

76' duro scontro in area tra Lepri e Incorvaia, a terra entrambi i giocatori

73' Garzon da fuori non trova lo specchio, non deve rischiare il Savona in impostazione, i genovesi vogliono l'intera posta in palio

71' giallo anche per Calvi, invitato a calmarsi anche da parte dei compagni

69' angolo di Carro deviato con i pugni da Lepri, corner dalla parte opposta a favore degli striscioni che vogliono provarci anche in dieci

67' ammonito Palagano, intervento in ritardo su Apicella

66' spazio a Rignanese, esce N. Piu

64' IL PAREGGIO DEL MASONE: tiro di Gatto deviato da un giocatore biancoblu che mette fuori causa Bova, i genovesi trovano l'1-1 in una fase cruciale della gara avendo l'uomo in più

56' i fratelli Piu sciupano una buona ripartenza scambiando due volte il pallone invece di calciare, nel frattempo Cola corre ai ripari inserendo Apicella al posto di Briano. Tra le fila del Masone dentro Palagano e Garzon per L. Macciò e Bardhi

54' altro contatto in area tra Bova e Gatto, Muia invita l'attaccante a rialzarsi, chiedevano il giallo per simulazione i giocatori di casa

53' Gaggero arretrato sulla linea dei tre difensori, con Colombo al centro e Garbini sempre a sinistra

51' la successiva punizione di Gatto si infrange sulla barriera, furente il pubblico di fede biancoblu dopo la decisione presa dal signor Muia di Genova

50' SAVONA IN DIECI: rosso diretto a Schirru per il fallo su Gatto lanciato verso la porta, proteste degli striscioni che giocheranno in inferiorità per quasi tutta la ripresa

48' Sabeur dal limite, sinistro troppo telefonato che si spegne tra le braccia di Bova

47' G. Piu subito al tiro dal limite, sfera non distante dal palo destro della porta difesa da Lepri

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Savona avanti 1-0 sul Masone

44' N. Piu servito da Carro Gainza calcia di potenza in diagonale sfiorando la traversa, ottimo il recupero alto dei biancoblu nell'occasione

43' striscioni in controllo dopo la preziosa rete trovata pochi minuti fa, il Masone non ha avuto la forza di reagire con veemenza

38' SAVONA IN VANTAGGIO! Debutto e gol per Giacomo Piu! Colombo in verticale pesca l'ex Finale che di prima trafigge Lepri. 1-0 all'Olmo-Ferro

34' Incorvaia toccato in area dopo aver appoggiato a sinistra per G. Piu, gli striscioni invocano il penalty, ma anche in questo caso lascia correre il direttore di gara

31' altro tentativo da fuori di N. Piu, un metro sopra la traversa il pallone scagliato dall'attaccante biancoblu

30' azione personale di Briano che arriva stanco al momento del tiro spedendo alto

26' ripartenza fulminea di Ottonello che calcia di potenza col mancino, attento Bova che si oppone con il corpo

25' giro dalla bandierina a favore di un Masone fin qui molto ordinato in campo, pallone allontanato dalla difesa savonese

22' Volpe e Carro Gainza hanno qualcosa da chiarire dopo uno scontro all'altezza della mediana, c'è grande agonismo in campo

20' veementi proteste del Masone per un contatto al limite dell'area piccola, Muia fa ampi cenni di proseguire

19' punizione di Gatto che non sorprende Bova, bravo a respingere in tuffo senza rischiare la presa

13' biancoblu che cercano di alzare i giri e di chiudere il Masone nella propria area, attenzione però alle ripartenze della squadra genovese

10' prova a sfondare di forza G. Piu, commette però fallo l'ex Finale, punizione a favore dei genovesi

8' risponde il Masone con l'iniziativa di Volpe, diagonale deviato da Bova con la punta dei guantoni sul palo esterno, pericolosa la squadra di Bruzzone

5' N. Piu vicino al vantaggio! Sinistro a giro dal limite che sfiora l'incrocio, buon approccio da parte del Savona

4' circa 400 spettatori sugli spalti, l'orario serale non ha fermato gli ultras biancoblu, ovviamente presenti e già in pieno clima partita

2' subito in campo G. Piu, schierato in attacco insieme a Briano a supporto di N. Piu

1' si parte! Savona con un'inedita maglia rossa abbinata a pantaloncini scuri, Masone in tenuta biancoblu

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Bova; Colombo, Schirru, Garbini; Gaggero, Salis, Carro Gainza, Incorvaia; Briano, G. Piu; N. Piu

A disposizione : Fois, Mata, Apicella, Fancellu, Esposito, Doci, Signori, Rignanese, Cherkez

Allenatore : Cola

MASONE: Lepri, Macciò, Pirlo, Parodi, Marchelli, Sabeur, Ottonello, Bardi, Gatto, Volpe, Calvi

A disposizione : Camisasca, Amaro, Perata, Pizzorno, Galleti, Macciò, Garzon, Bassi, Palagano

Allenatore : Bruzzone

Arbitro: Muia di Genova