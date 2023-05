Len Euro Cup. La Bper Rari Nantes Savona vuole riscrivere la storia, alle 18:00 la finale con il Vasas. Coach Angelini: "Con la nostra intensità dovremo ingigantire i loro difetti" (VIDEO)

Infine il giorno è arrivato. Oggi pomeriggio, precisamente alle ore 18:00, la Bper Rari Nantes Savona scenderà in acqua per la finale di ritorno di Len Euro Cup.

L'8-8 contro il Vasas nel match di andata alla Zanelli lascia ogni tipo di soluzione aperta: gli ungheresi appaiono sicuramente più esperti e rodati per questo tipo di appuntamento, senza dimenticare il fattore ambientale a loro favore, ma i biancorossi di Angelini hanno dimostrato di poter mettere in acqua una pallanuoto intensa ed efficace, soprendendo anche gli stessi magiari due settimane or sono.

Un grande orgoglio per la società e per lo stesso allenatore che abbiamo intervistato a poche ore dalla partenza per Budapest.

A bordopiscina ci sarà anche la squadra di inviati di Svsport.it, affiancati da Laura Sicco, composta da Paolo Garassino, Luciano Parodi e Roberto Vassallo, pronti a raccontare ogni emozione dall'interno e all'esterno della piscina Komjadi.

In tribuna spazio a Fabrizio Monte e alla sua famiglia, bravo ad aggiudicarsi il contest indetto dalla Rari per la creazione del nuovo slogan. Un successo che, attraverso il nostro quotidiano online, ha permesso all'esercente savonese di volare e soggiornare a Budapest ospite del nostro quotidiano e di Savonanews.

I due giornali saranno media partner anche per l'evento di oggi pomeriggio, con i supporters biancorossi che potranno assistere alla partita attraverso il maxischermo montato ad hoc. Via alle 17:00 con collegamenti, musica, giochi e premiazioni, poi dalle 18:00 linea alla capitale magiara per vivere il racconto della partita.

La sede dell'evento sarà comunicata in tarda mattinata. Se il meteo dovesse essere clemente sarà la cornice di Piazza Sisto ad ospitare il meeting biancorosso, altrimenti tutti alla Piscina Zanelli, il fortino della Rari Nantes Savona!