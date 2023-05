Il comunicato:

È ufficiale: Francesco Miraglia torna nella famiglia giallorossa.



Il nostro ex direttore sportivo ha deciso, in accordo con l'attuale dirigenza, di rimettere la tuta del Millesimo, questa volta nelle vesti di Team Manager.



Svolgerà il ruolo insieme a Yuri Brioschi che continuerà la sua avventura giallorossa in questa veste la quale ha già ricoperto lo scorso anno.



Felici di riabbracciarti! Ben tornato Francesco