Calcio. Letimbro, ingresso di nuovi soci nel club

La ASD Letimbro 1945, a seguito dell’Assemblea svoltasi in data 15/05/2023 presso la propria Sede , con la partecipazione dei Soci Fondatori Giuseppe Vitellaro, Matteo Mazzanti e Tonino Vitiello, comunica con piacere il rafforzamento della compagine societaria con l’ingresso di nuovi soci.

Con l’occasione, l’Assemblea ha deliberato anche l’assegnazione delle cariche, che andranno a definire e completare l’organigramma della Società:

Presidente – Giuseppe Vitellaro

Vice-Presidente – Avv. Franco Aglietto

Direttore Amministrativo – Dott. Lorenzo Zecchino

Direttore Generale – Tonino Vitiello

Segreteria – Carlotta Oliva e Fulvia Vitiello

Addetto Stampa – Alex Agate

Responsabile Rapporti FIGC – Enrico Oliva

Team Manager – Enrico Riganti

L’Assemblea appena costituita ha proseguito confermando la completa fiducia allo staff tecnico composto dal mister Maurizio Oliva, dal suo vice Simone Serra e dal collaboratore Alex Agate e dai preparatori dei portieri Daniele Oliveri e Patrizio Pelosin.

Il Presidente Vitellaro esprime la più totale soddisfazione a nome dei Soci Fondatori nel constatare la forte volontà all’ingresso nella compagine societaria di nuove ed importanti figure, segno che la Letimbro dimostra sempre più di essere una Società sana e fondata sui veri valori dello sport.

Il Presidente continua constatando che l’ingresso dei nuovi Soci darà solidità ed entusiasmo per compiere i passi necessari a rafforzare sempre più la struttura societaria e renderla maggiormente efficiente ed organizzata.

In ultimo, la Società comunica anche che si sta già muovendo per completare a stretto giro l’organico della prima squadra, dopo le numerose conferme arrivate nelle scorse settimane degli elementi facenti parte del gruppo squadra della passata stagione, per porre delle basi solide sulle quali programmare la stagione sportiva 2023/2024, sperando sia essa ricca di soddisfazioni calcistiche.