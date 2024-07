Pallanuoto, Felugo apre il piano ridimensionamento: "La Pro Recco ripartirà dai giovani, senza una proprietà forte rinunceremo alle coppe"

Il disimpegno annunciato dallo storico patron Gabriele Volpi aveva lasciato intendere che il futuro della Pro Recco e della pallanuoto italiana non sarebbe stato più lo stesso. La conferma di ciò, a distanza di qualche giorno, arriva dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente del club campione d'Italia Maurizio Felugo al Secolo XIX.

Per i recchellini sembra inevitabile un netto ridimensionamento economico e quindi anche delle ambizioni sportive con lo stesso Felugo pronto in prima persona a unire gli sforza di eventuali imprenditori e appassionati "che - ha dichiarato - vogliano dare tutti insieme un futuro alla nostra impareggiabile storia agonistica".

Il massimo dirigente del Recco a questo punto mira a tutelare il settore giovanile e i suoi ragazzi: "Sono il nostro primo pensiero, in virtù delle ricadute sociali sul territorio e di garanzia del futuro - ha ribadito al Secolo XIX - Non dovesse presentarsi una nuova proprietà forte ed economicamente già pronta alla dimensione europea, rinunceremmo alle coppe per questa stagione e ci impegneremmo con i nostri giovani per salvare la categoria e mettere il primo mattone di una nuova società".

Ma che ne sarà dei giocatori attualmente in rosa? L'auspicio di Felugo è che possano restare in attesa di capire come ripartirà il club, sebbene sia chiaro il ridimensionamento rispetto al recente passato: "Sarei felice di poter continuare con loro o alcuni di loro – ha concluso Felugo - Altrimenti resta per tutti l'alternativa di cercarsi una nuova squadra".

Nel frattempo l'unica certezza della Pro Recco è che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato. Diversa la situazione per quanto riguarda la Champions League: senza un nuovo assetto societario di livello, salterà anche una eventuale partecipazione alla massima competizione europea per club partendo dai turni preliminari.