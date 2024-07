Rari Nantes Savona in lutto, è morto Luigi Cola

E’ mancato, all’età di 84 anni, Luigi Cola, che fece parte della Rari dal 1966 al 1975 prima come giocatore e poi, dal 1972, come allenatore. In soli tre anni dal 1973 al 1975 conquistò ben due promozioni dalla serie D alla serie C e dalla serie C alla serie B, lanciando la volata alla squadra che poi con Claudio Mistrangelo portò ai primi scudetti della Rari. L’altra sua grande passione fu la politica che lo vide protagonista sia come sindaco di Cogoleto sia come consigliere regionale.

La Rari Nantes Savona, profondamente addolorata, si stringe alla famiglia Cola ed esprime le più sentite condoglianze.