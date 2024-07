Pallanuoto. La Rari Nantes Savona annuncia un nuovo rinforzo, ha firmato l'attaccante mancino Alessandro Gullotta

La BPER R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica, con l’attaccante mancino Alessandro Gullotta, lo scorso anno in forza al Nuoto Catania. Alessandro Gullotta è nato a Catania il 16 giugno 2005. Ha iniziato a giocare a pallanuoto all'età di 9 anni nell'ASD Muri Antichi. Nella stagione 2019/2020 è passato al Nuoto Catania con cui ha esordito in Serie A 1 all'età di 17 anni nella stagione 2022/2023. Con la Nazionale Giovanile

ha partecipato al Campionato Mondiale Under 18 nel 2022, al Campionato Europeo Under 19 nel 2022 ed al Campionato Europeo Under 20 nel 2023.

Afferma Alessandro Gullotta: “Sono onorato di approdare in una squadra così prestigiosa, ambiziosa e blasonata come la Rari Nantes Savona. Ho fortemente voluto questo passaggio, per me importante, perché ho una grande voglia di crescere e migliorarmi. Ho conosciuto mister Angelini durante l’esperienza al Mondiale under 18 nel 2022, dove ho avuto modo di apprezzare il suo modo di allenare. Sono sicuro che con impegno e sacrificio, riuscirò a piccoli passi ma decisi, a prendermi le mie soddisfazioni e spero di poter far parte della famiglia Rari Nantes Savona per moltissimi anni. Inoltre ho la possibilità di potermi allenare con un grande compagno di reparto come Luca Damonte, con il quale potrò confrontarmi e imparare tanto. Ringrazio la Nuoto Catania per avermi cresciuto e dato tanto e anche la mia famiglia che mi ha sostenuto in questa scelta”.

Dichiara il Direttore Tecnico Alberto Angelini: “Gullotta è un giovane di grande prospettiva, disponibile al lavoro e con ottime basi tecniche. Ha scelto Savona per crescere e sono certo lo farà attraverso il suo impegno e la nostra assistenza”.