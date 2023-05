Con l'avvento della tecnologia avanzata, i ladri hanno sviluppato tecniche altrettanto sofisticate per rubare le auto. Tra le tattiche più comuni si trovano il "Relay Attack", il "Code Grabber" e il "Can Injection".

Le nuove minacce dell'era digitale: come i ladri utilizzano la tecnologia per rubare auto

Le nuove minacce dell'era digitale: Con l'avvento della tecnologia avanzata, i ladri hanno sviluppato tecniche altrettanto sofisticate per rubare le auto. Tra le tattiche più comuni si trovano il "Relay Attack", il "Code Grabber" e il "Can Injection".

Le nuove minacce dell'era digitale: Relay Attack

Il "Relay Attack" è una tecnica utilizzata dai ladri per sbloccare e accendere un'auto con sistema keyless entry/start. Questo tipo di sistema permette l'apertura delle porte e l'avvio del motore senza l'utilizzo fisico della chiave, ma attraverso la trasmissione di un segnale radio da parte della chiave stessa.

I ladri sfruttano questa tecnologia utilizzando due dispositivi: un primo dispositivo che agisce come un "relay" (o ponte) per ricevere il segnale della chiave, e un secondo dispositivo per trasmettere il segnale al veicolo, simulando la presenza della chiave. In questo modo, l'auto si sblocca e il motore si avvia, come se la chiave fosse presente nelle vicinanze.

Le nuove minacce dell'era digitale: Code Grabber

Anche il "Code Grabber" sfrutta la vulnerabilità Keyless delle auto moderne. Infatti, questa nuova tecnologia è in grado di duplicare il segnale originale della chiave dell'auto interessata, senza la necessità di intercettare il segnale delle chiavi originali. Vengono modificati alcuni dispositivi, come ad esempio il vecchio Gameboy, per codificare e replicare il segnale radio della chiave originale dell'auto.

In questo modo, il "Code Grabber" è in grado di replicare il segnale che la macchina cerca e di ottenere l'accesso all'auto, sfruttando questa vulnerabilità delle auto moderne.

Le nuove minacce dell'era digitale: Can Injection

Il "Can Injection" è un altro metodo utilizzato dai ladri per sfruttare la vulnerabilità delle auto moderne. Questa tecnica sfrutta il controller area network (CAN), un sistema di comunicazione tra i componenti dell'auto. I ladri utilizzano un dispositivo per inserire codici malevoli nella rete CAN dell'auto, permettendo loro di accedere all'auto e accenderla senza l'utilizzo di una chiave

Per non destare sospetti, i ladri possono utilizzare oggetti comuni, come ad esempio una cassa JBL o un vecchio Nokia 3310, modificati per inserire il dispositivo necessario a eseguire il "Can Injection". In questo modo, riescono ad accedere all'auto senza destare l'attenzione dei proprietari o delle persone circostanti.

Le nuove minacce dell'era digitale: Come proteggersi?

Tutte queste tecniche sono molto efficaci e possono essere utilizzate per rubare la maggior parte delle auto moderne. Tuttavia, esiste una soluzione per proteggersi da questi furti: l'antifurto digitale CANLOCK prodotto e sviluppato da protezione-auto.it

CANLOCK (Sito Ufficiale Prodotto) è un sistema di sicurezza che interrompe la comunicazione tra i componenti dell'auto e la rete CAN. In questo modo, i ladri non possono accedere alla rete e non possono rubare l'auto utilizzando le tecniche descritte in precedenza.

CANLOCK è compatibile con la maggior parte delle auto moderne. È un'ottima soluzione per chiunque voglia proteggere la propria auto da furti sofisticati.

In conclusione, i ladri utilizzano tecniche sofisticate per rubare le auto, ma è possibile proteggersi da questi furti utilizzando l'antifurto digitale CANLOCK. Investire in questo tipo di protezione è una scelta saggia per chiunque voglia proteggere il proprio veicolo.