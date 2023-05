A Dronero torna Anciue, la Fiera degli Acciugai

Le acciughe a Dronero, in bassa Valle Maira? Una storia che narra una salda e orgogliosa tradizione. Il luogo perfetto per scoprirlo è Anciue - Fiera degli Acciugai , che si svolge proprio a Dronero il primo weekend di giugno. Un evento che, attraverso il gusto dei prodotti, racconta una storia e una vallata.

Si rafforza la formula 2022 - l’anno del ritorno della fiera dopo lo stop forzato causato dal Covid - che prende le mosse dal passato per declinare in un fine settimana di scambio e incontro l’occasione per far conoscere un gemellaggio nato nel nome del gusto. Venerdì il via alla

festa tra musica e gusto - con TRE LILU e L'ORAGE, sabato e domenica la fiera, con la domenica pedonale che tanto è piaciuta al pubblico. La platea degli espositori sarà come sempre caratterizzata da una scelta di prodotti che abbracciano, ovviamente, le acciughe, quindi i prodotti della Valle Maira e a seguire l’area che la circonda, le Terre del Monviso e il Gal Terre Occitane.