Calcio, Albenga. La richiesta dei tifosi alla squadra: "Non indossate la maglia bianconera contro l'Imperia"

Ha raccontato davvero poco sul piano tecnico Albenga - Ligorna, con i genovesi, come da previsioni, padroni del campo nei 90 minuti disputati all'Annibale Riva.

Il 3-0 della formazione di Pastorino racconta però poco della pura dinamica del match: i biancoblu hanno gestito la partita a ritmi bassi, senza forzare la mano di fronte a una squadra con degli evidenti limiti tecnici, fisici e di esperienza in categoria.

Dopo il triplice fischio finale i giocatori sono stati chiamati ai piedi della Gradinata Sud. Dopo qualche tentennamento i giovani bianconeri, insieme a mister Massa, hanno raggiunto i tifosi, dando vita a un confronto diretto ma dai toni civili.

Dall'altra parte dell'impianto si è sentita chiaramente la richiesta di non scendere sul terreno del "Ciccione" con la maglia bianconera in occasione del derby di domenica prossima in casa dell'Imperia. Il rischio di un'umiliazione in casa dei rivali storici è infatti tutt'altro che improbabile dopo le sei sconfitte consecutive incassate in campionato. Il timore dei tifosi è di vedere l'Albenga travolta da una debacle storica: la loro richiesta è di salvaguardare almeno da un'eventuale "Caporetto" la gloriosa casacca ingauna.