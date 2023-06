Calcio, Under 16: la Liguria pronta per il Torneo Eusalp, le convocazioni per mister Oddone

In merito alla partecipazione della Rappresentativa “Allievi Under 16” del Comitato Regionale Liguria alla Quinta Edizione del Torneo Internazionale “EUSALP 2023”, organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento e che avrà luogo nel periodo compreso tra il 15 ed il 17 giugno 2023 nelle Valli Giudicarie e Rendena in Trentino, sono convocati per il giorno mercoledì 14 giugno 2023 alle ore 09.15, presso la sede del C.R. Liguria di Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova, per la partenza alla volta della sede della manifestazione, i sottoelencati calciatori:

Albenga 1928

Barroero Edoardo

ARCI Pianazze

Menini Mattia

Athletic Club Albaro

Vassallo Edoardo

Bogliasco Football Club

Migone Carlo

Busalla Calcio

Patti Federico

Campomorone Sant’Olcese

Giorgy Gabriel

Ceriale Progetto Calcio

Prudente Edoardo

Canaletto Sepor

Guri Endri

Football Genova Calcio

Capurro Jacopo

Legino 1910

Freccero Nicolò

Ligorna 1922

Scala Cristian – Tornari Marco

Olimpic 1971

Cambi Davide

Pietra Ligure 1956

Aicardi Francesco

PSM Rapallo

Anzalone Cristian

Sampierdarenese

Durante Cristian

Taggia

Cava Francesco

Vado

Agostino Nicolò – Minniti Tommaso – Vuillermoz Filippo

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Allenatore: Oddone Dario

Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe

Fisioterapista: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Gandolfo Sergio