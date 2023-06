Calciomercato. Cairese. Tante partite in una, fioccano le voci sulle trattative in entrata e in uscita

Capita raramente di vedere una società così impegnata sul fronte mercato che contemporaneamente provi a fare schermo sulle proprie trattative in maniera altrettanto tenace.

Mescolare le carte rappresenta una mossa tatticamente saggia, ma al contempo i gialloblu sembrano non avere particolare fretta nel chiudere i prossimi colpi, grazie anche al buon numero di conferme inanellate e soprattutto agli ingaggi di due puntelli di gran qualità come Gargiulo e Sogno.

I nomi sul piatto sono infatti tanti sia in entrata che in uscita.

Detto dell'approccio avuto con Sancinito e dell'imminente chiusura per Turone, alla lista dei possibili arrivi si sono uniti anche Leonardo Di Salvatore (esterno polivalente anch'egli protagonista della promozione in D dell'Albenga) e diversi portieri under di alto profilo.

Un sondaggio è stato fatto per Elia Cirillo, ex Vado, nell'ultima stagione al Grosseto, ma una trattativa è stata abbozzata per un possibile scambio con l'Albenga Berretta - Scalvini, col portiere in valbormida e il centrocampista classe 2005 al Riva. Si vedrà.

In uscita tanti elementi potrebbero seguire Alessi al Campomorone. Si è parlato di Moraglio, Fabbri e Galli, così come di un possibile interessamento del Pietra Ligure per il ritorno al "Devincenzi" di Tona.