Mister Andrea Sandri, il tecnico dall'illustre passato tra i professionisti della neonata Imperiese fresca di promozione in Prima categoria racconta la cavalcata che ha portato i verdeblù in Prima categoria.

"Imperia deve diventare un polo calcistico per tutto il Ponente", dichiara Sandri in attesa dei derby con Oneglia e Golfodianese, tanto per citare le società più vicine.

Il video