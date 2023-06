Calcio, Ospedaletti. La tigre non è più orange. Giuseppe Messina saluta il club: "Sono stati quattro anni ricchi di soddisfazioni"

Dopo l’ingaggio del nuovo allenatore Fabio Luccisano e del direttore sportivo Simone Piccolo, l’Ospedaletti prosegue con la riorganizzazione dello staff della prima squadra in vista della stagione 2023/2024. Nelle ultime ore è stata formalizzata la separazione con il preparatore dei portieri Giuseppe Messina.

“Ringraziamo Messina per il lavoro svolto in questi anni, ci lega una forte amicizia personale - dichiarano dalla società orange - auguriamo a Beppe il meglio per il prosieguo della carriera con la possibilità che le nostre strade tornino a incrociarsi in futuro”.

“Sono stati quattro anni molto belli - così si congeda Giuseppe Messina - con i portieri della prima squadra abbiamo fatto un grande lavoro e anche i ragazzi del settore giovanile mi hanno dato grandi soddisfazioni. Sono molto affezionato a loro e in queste ore tanti genitori mi hanno scritto per salutarmi. Un grazie al presidente Luca Barbagallo, a Giorgio Bordero e a tutto lo staff orange. È un peccato che sia finita, magari un domani ci incontreremo di nuovo. Ho grande stima della società ed è giusto che ognuno faccia le proprie scelte”.