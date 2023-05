Calcio. Ceriale, bomber Castagna pronto a restare in biancoblu: "La prossima stagione cercheremo di migliorarci"

Giornata intensa in casa Ceriale che, dopo la conferma di mister Brignoli , potrebbe trovare nel proprio scacchiere nella rosa 2023/2024 in Promozione anche un tassello importante per categoria.

Stiamo parlando di bomber Lenny Castagna, autore di un'ottima stagione infortunio a parte che lo ha tenuto ai box per un periodo.

"Questa stagione ha avuto lati positivi ma anche purtroppo negativi - ha sottolineato l'attaccante - abbiamo un progetto e volevamo farlo partire meglio, il piazzamento ottenuto non ci soddisfa per niente. D'altra parte per un buon progetto si deve partire dai giovani e da noi hanno giocato parecchi giovani che sono cresciuti molto".

E sulla sua probabile permanenza l'ex Imperia è chiaro: "La stagione che verrà cercheremo sicuramente di alzare l’asticella". A buon intenditor...