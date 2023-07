IL PAGELLONE. Il Ceriale e i suoi obiettivi

VOTO 5.5

Riuscire a esprimere un giudizio sulla stagione del Ceriale risulta sempre particolarmente complesso.

I biancoblu sembrano essere infatti costantemente avvolti in un limbo dove obiettivi e ambizioni vengono sempre smussati, creando anche delle dicotomie palesi.

Pur con una squadra, a giudizio di chi scrive, costruita la scorsa estate in maniera convincente, è mancata quella giusta dose di sana sfacciataggine.

Un atteggiamento prudenziale, anche lecito, ma che è andato in pieno contrasto con un senso di frustrazione (non comprensibile se l'obiettivo era davvero la salvezza) emerso soprattutto nella seconda parte di campionato.

Ora è alle porte una rivoluzione importante, a conti fatti la rosa sarà quasi completamente rinnovata.

Gli obiettivi, dalle dichiarazioni dei nuovi arrivati sembrano chiari all'interno della società, pur ancora non chiaramente espressi.

Giocare a carte scoperte, soprattutto in un ambiente familiare come quello del "Merlo", non sarebbe di per sè un azzardo. Anzi, varrebbe un 8 in pagella a priori per il campionato 2023/2024.