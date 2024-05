Un cin per ogni playoff vinto, insieme alla sua Heineken nell'immediato post partita. Leggerezza è stata la parola d'ordine del Vado nell'affrontare gli spareggi di fine stagione e chi meglio di Edo Capra può rappresentarla all'interno del rettangolo verde?

Un animo libero, ma al contempo focalizzato con responsabilità sui novanta minuti da affrontare in campo, come del resto accaduto anche a Vinovo nella sfida contro il Chisola, impeccabile per imterpretazione e intensità di fronte al Chisola.