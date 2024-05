Calcio. Il Vado vince i playoff. Il presidente Tarabotto: "Dico grazie a tutti. Ripescaggio dai costi alti, valuteremo se rilanciare le nostre ambizioni anche l'anno prossio" (VIDEO)

Due vittorie consecutive ai playoff e le porte della Serie C che ancora una volta non si apriranno per il Vado.

Il presidente Franco Tarabotto si vuole però godere quanto ottenuto sul rettangolo verde, al termine della brillante vittoria ottenuta sul campo del Chisola.

Per quanto concerne la prossima stagione la palla passa al ds Luca Tarabotto: le strade sono due dato che il ripescaggio risulta troppo oneroso (si parla di 300 mila euro), o ridimensionare oppure implementare questo organico per puntare con forza alla vittoria del campionato: