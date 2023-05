Calcio, Rocchettese. Avanti con mister Chiola. Tante novità nell'assetto dirigenziale

La parola ora va a Mister Chiola: ”L'anno calcistico appena concluso ha portato sia a me che alla Rocchettese una stagione entusiasmante piena di emozioni, gioie e soddisfazioni, smorzate solo in parte dalla sconfitta nella finale Play Off di Cengio. Siamo consapevoli che questo è stato possibile solo grazie alla passione di tutti e alla voglia di sacrificio, elementi indispensabili per il raggiungimento di ogni traguardo. Queste incredibili qualità di tutto il sistema “rocca” ci hanno spinto a continuare insieme il nostro percorso con la voglia di fare ancora meglio già dalla prossima stagione, dove proveremo a raggiungere cime fino a poco tempo fa irraggiungibili! È un progetto di crescita ben chiaro e delineato che abbiamo intenzione di sviluppare nel migliore dei modi. Il pensiero di ricominciare non manca e noi siamo gia vogliosi di volerlo fare!”