Un palo, un gol sfiorato con un pallonetto e tanto lavoro sporco nonostante le condizioni fisiche non raggiungessero la sufficienza per poter scendere in campo.

Loreto Lo Bosco ha voluto però gettare il cuore oltre l'ostacolo, affrontando da titolare la finale playoff contro il Chisola.

Tanti i pensieri affrontati riguardando all'intero percorso in rossoblu, culminato con la seconda vittoria consecutiva dei playoff.