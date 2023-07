Calciomercato, Ospedaletti. Ha firmato l'ex Albenga Pratelli, confermato Luca Ferrari

Altri due innesti per la rosa 2023/2024 dell’Ospedaletti.

Nelle ultime ore la società ha ufficializzato la riconferma di Luca Ferrari, difensore classe 2002 già protagonista con la maglia orange la scorsa stagione con 19 presenze in Promozione.

Siglato anche l’accordo con il centrocampista classe ’93 Manuel Pratelli. Cresciuto in Eccellenza nel settore giovanile dell’Albania, ha poi militato per molti anni tra Promozione e Prima Categoria. L’anno scorso è stato protagonista con la maglia della Virtus Sanremo. Nel 2019 ha conseguito il patentino Uefa B e, quindi, sarà impegnato anche nello staff dei Primi Calci.