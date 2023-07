Calciomercato. Grotta - Scariano, linea verde Sanremese: "Qui per ripagare la fiducia del club"

La Sanremese non è stata a guardare nella parte centrale di questa settimana, annunciando ulteriori ingaggi per arricchire la rosa affidata a mister Giannini.

Tra i pali arricchirà il parco portieri il numero uno siciliano Giovanni Grotta, classe 2004.

Dotato di gran fisico (194 cm per 88 kg), Grotta dopo le presenze in Primavera 3 nella stagione 2021-22, ha iniziato a far parte in pianta stabile della rosa della prima squadra del Palermo, collezionando 26 panchine.

“Arrivo a Sanremo con grande entusiasmo – ha dichiarato Grotta – Samuele Massolo (che ha giocato in biancoazzurro in D nella stagione 2016/17 ndr) mi ha parlato molto bene della città e della piazza. In più ho sentito telefonicamente il direttore sportivo Panuccio, il mister Giannini e il preparatore dei portieri Oddonetto e tutti mi hanno fatto un’ottima impressione. La società è seria e vuole vincere, non potevo chiedere di meglio. Nelle ultime due stagioni a Palermo mi sono allenato sempre con la prima squadra: ho cercato di imparare tanto, specialmente dal punto di vista tecnico e della mentalità. I più grandi leggono prima le situazioni di gioco, hanno esperienza e danno buoni consigli. Poi c’è sempre da migliorare: mi piace molto giocare con i piedi, nel calcio moderno è fondamentale. I miei idoli sono stati Buffon e Sorrentino, oggi ammiro molto Szczęsny. Sono un ragazzo tranquillo, che lavora sodo. Daró il massimo, sono convinto di aver fatto la scelta giusta“.

Un altro under sarà il 2005 Jacopo Scariano, centrocampista di qualità scuola Toro, in arrivo dal Novara.