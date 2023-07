Calciomercato, Vado. Romairone con i rossoblu, ma aspetta una chiamata dalla C

La volontà di porre un'ulteriore ciliegina sulla torta all'importante campagna di rafforzamento del Vado si respira attorno all'ambiente rossoblu oramai da diverse settimane,

Il nome caldo non è un mistero, dato che il suo volto in queasti giorni è stato visto a più riprese sul campo del Ferruccio Chittolina. Parliamo ovviamente di Alessandro Romairone

La possibilità di vedere l'ex attaccante del Derthona (12 gol nella scorsa stagione) con la maglia del Vado non sono poche, ma il tempo rappresenterà un fattore fondamentale in questa ottica.

Il giocatore pare stia attendendo la possibilità di misurarsi con il campionato di Serie C, ma se lo sbarco tra i professionisti non dovesse avvenire, ecco che le chances per i rossoblu di ampliare ulteriormente il proprio parco offensivo aumenterebbero in maniera considerevole.