Il formaggio nella dieta degli sportivi: benefici e valori nutrizionali

Chi pratica sport ha bisogno di una dieta equilibrata e varia, che fornisca tutti i nutrienti necessari per sostenere le prestazioni fisiche e il recupero muscolare. Tra questi nutrienti, le proteine e il calcio sono fondamentali per la salute delle ossa e dei muscoli, e possono essere apportati anche dal consumo di formaggi. Ma quali sono i formaggi più adatti agli sportivi? E come e quando consumarli? Vediamo insieme alcuni consigli utili.

I benefici del formaggio per gli sportivi

Il formaggio è un alimento che non dovrebbe mancare nella dieta degli sportivi, per via delle sue caratteristiche nutrizionali. Pur con le dovute differenze tra le varie tipologie e il grado di stagionatura, in generale il formaggio ha un elevato potere calorico, in quanto ricco di carboidrati, lipidi, proteine e sali minerali.

In questo senso, i carboidrati forniscono un apporto energetico immediato, utile per le attività di breve durata e ad alta intensità, mentre i lipidi garantiscono le energie da stoccare nei magazzini dell'organismo e da utilizzare nelle attività di endurance e di carattere prevalentemente aerobico e prolungato.

Le proteine, infine, sono indispensabili per la forza muscolare, specialmente per gli sport di potenza. Il calcio, invece, fortifica le ossa e garantisce la corretta contrattilità muscolare. Inoltre, il formaggio è fonte di vitamine del gruppo B, importanti per il metabolismo energetico, e di aminoacidi ramificati (BCAA), utili per la sintesi proteica muscolare.

I formaggi più adatti agli sportivi

Non tutti i formaggi sono uguali: alcuni sono più grassi e calorici, altri sono più magri e leggeri; altri ancora sono più ricchi di proteine, e alcuni invece sono pieni di calcio. Alcuni formaggi sono più digeribili, altri meno. Per scegliere i formaggi più adatti agli sportivi, bisogna quindi tenere conto di diversi fattori, come il tipo di latte utilizzato, il grado di stagionatura, il contenuto di grassi, proteine e calcio, la digeribilità e il gusto.

In generale, si possono distinguere due grandi categorie di formaggi: i formaggi stagionati e i formaggi freschi: