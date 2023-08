Calcio. Il presidente Ivaldi incontra le squadre del territorio, si parte domani a Imperia

Il via dei campionati e dei tornei dista ormai pochi giorni e come prassi da diversi anni il presidente del Comitato Ligure della Lega Nazionale Dilettanti, Giulio Ivaldi, è pronto a incontrare le squadre delle rispettive delegazioni in una serie di incontri ad hoc.

Insieme a Ivaldi, ci saranno anche esperti di settore che forniranno chiarimenti in merito agli effetti della Riforma dello Sport sui cambiamenti delle normative.

Il Presidente Ivaldi sarà, domani martedì 8 agosto, in provincia di Imperia per trattare alcune problematiche riscontrate nel Calcio giovanile e nel Calcio a 5.