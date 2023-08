Calcio, Cairese. Il club festeggia l'approdo di Lorenzo Ceppi al Genoa

La nota gialloblu:

Un altro dei ragazzi cresciuti nel settore giovanile gialloblù si sta facendo onore, affacciandosi verso il calcio che conta: è Lorenzo Ceppi, portiere classe 2006 che dopo l’esperienza vissuta nella scorsa stagione in prestito nella fila della Sampdoria è stato tesserato dal Genoa e farà parte della rosa della formazione Under18 ( nella foto il suo primo allenamento in maglia rossoblù). Da parte di tutta la famiglia della Cairese, a partire dal Presidente Fabio Boveri, i più sentiti compimenti a Lorenzo accompagnati da un grandissimo in bocca al lupo, certi come siamo che anche in questa nuova avventura saprà farsi valere. D’altronde non potevano esserci grandi dubbi in merito e, come dice il proverbio “ buon sangue non mente” visto che Lorenzo altri non è che il figlio di Ivano, centrocampista dai piedi buoni (cresciuto fianco a fianco con il suo grande amico Paolino Ponzo) che, alla fine del secolo scorso e nei primi anni del nuovo, ha vestito per 192 volte i nostri colori arrivando a rivestire a lungo il ruolo di capitano mentre il fratello minore Paolo, classe 2008, è da alcune stagioni tesserato per la Juventus ove attualmente milita nell’ under 16 avendo collezionato anche alcune presenze con la rappresentativa nazionale under 15. Insomma, come si suol dire “ la mela non cade mai lontano dall’albero”e da Paolo e Lorenzo ci aspettiamo ulteriori grandi soddisfazioni: in bocca al lupo ragazzi , siamo orgogliosi di voi!"