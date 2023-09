La nota biancoblu:

Davide oltre ad incarichi come dirigente, prima nel Varazze e poi nel Celle-Varazze, ha avuto un passato proprio come Arbitro per la UISP sin dal 2011; proprio per questo abbiamo valutato che le sue competenze potranno essere utili ad aiutare e a mettere a proprio agio i Direttori di gara che dirigeranno le nostre partite casalinghe.