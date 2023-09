Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Esordio con vittoria per la Vadese: Ninivaggi stende l'Altarese

VADESE - ALTARESE 1-0 (61' Ninivaggi)

Sull'ultimo corner sale anche Fradella ma non basta, la Vadese vince 1 a 0

Si va avanti ma l'arbitro non ha comunicato i minuti di recupero

89' Thouray prende il posto di Vallarino

88' Ancora occasione Vadese fermata però per una posizione di off side

85' Martino fa fuori 2-3 avversari ma la conclusione viene murata

84' Esposito rileva Uruci tra le fila valbormidesi

82' Conclusione di Salis da posizione ravvicinata, Fradella mette in corner

80' Salis ammonito per proteste dopo un fallo duro subito da Signori

77' È il turno di Brondo che prende il posto di Vallone, Saltarelli mette una squadra più difensiva

73' L'Altarese effettua un altro cambio mettendo Leotta per Marsio

72' Un cambio per parte, la Vadese inserisce Sarpa per D'Anna, i giallorossi Valle per Gonzalez

68' Nuova ripartenza Vadese, Ninivaggi serve di tacco Martino che però non inquadra la porta da buona posizione

66' Contropiede dei padroni di casa, Vallone sciupa da buona posizione

64' Cambio Altarese, esce Gallo al suo posto Fofana

61' VADESE!!! NINIVAGGI CI METTE POCHI SECONDI A TROVARE IL GOAL CORREGGENDO IN RETE DA POCHI PASSI! Proteste dell'Altarese per una posizione di fuorigioco

60' Doppio cambio Vadese: escono Fiori e Tona, dentro Martino e Ninivaggi

57' Tiro cross di Santonastaso che si spegne sul fondo

53' Giallo per Vallarino, duro il fallo su Salis

51' La Vadese reclama un altro rigore per un tocco di mano, ancora niente per il direttore di gara

50' Palla vagante in area, ci arriva Vallone in sforbiciata ma Fradella manda in corner

46' Al via il secondo tempo, nessun cambio da parte delle due squadre

SECONDO TEMPO

Un primo tempo che non regala grandi emozioni, le due squadre ci provano senza però trovare il guizzo giusto. La preparazione si sente ancora e il forte caldo non aiuta per niente, serve una scintilla per far accendere i secondi 45 minuti

INTERVALLO

Finisce qui la prima frazione, non si sblocca il risultato al "Chittolina"

47' Capovolgimento di fronte e grande occasione per l'altare se, Santonastaso arriva a rimorchio ma non inquadra lo specchio

47' Ancora Vadese pericolosa, Tona tra due avversari non riesce a girare in rete un cross dalla destra

Tre minuti di recupero

44' Girata di Pulina di poco a lato

42' Vallone cerca Raffa con un cross morbido che non trova l'incornata per questione di centimetri

37' La Vadese reclama per un calcio di rigore: nulla di fatto per l'arbitro

35' Conclusione di Piu sopra la traversa, Radu controlla senza problemi

28' Radu in due tempi blocca un tiro-cross di Piu

25' Si ferma il gioco, cooling break per le due squadre

17' Conclusione dalla distanza di Fiori, Fradella non trattiene, ci arriva Fiori ma il numero 6 è in posizione di off side

14' Occasione Vadese! Suggerimento in area di Salis per Tona che si vede respingere la conclusione dal portiere ospite, sulla ribattuta ancora il numero 9 conquista il pallone che cerca in compagno senza però trovarlo

4' Conclusione di Tona distante dalla porta difesa da Fradella

1' Inizia la gara, giornata calda quella di oggi

PRIMO TEMPO

Esordio stagionale per la Vadese, la squadra di mister Saltarelli ospita al "Chittolina" l'Altarese, battuta sette giorni fa di misura dal Città di Savona. Giallorossi costretti a vincere per sperare ancora in una qualificazione, la formazione vadese invece prova a partire con i tre punti per giocarsi settimana prossima contro gli striscioni il passaggio del turno.

FORMAZIONI

VADESE: Radu, Pulina, D'Anna, Xhuri, Berardinucci, Fiori, Vallone, Signori, Torina, Salis, Raffa.

A disposizione: Trozzola, Brondo, Sarpa, Vassallo, Dalipi, Marchelli, Giannone, Martino, Ninivaggi.

Allenatore: Saltarelli.

ALTARESE: Fradella, Gonzalez, Magliano, Marsio, Vallarino, Muni, Leskaj, Uruci, Più, Gallo, Santonastaso.

A disposizione: Barbara, Esposito, Leotta, Touray, Fofana, Valle.

Allenatore: Sportelli-Pellegrino.