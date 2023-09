Calciomercato, Plodio. I colpi non si fermano, annunciato Francesco Boemi

Francesco, in arrivo in prestito dal Legino, inizia con la maglia del Vado dove milita per ben 9 stagioni. Passa poi ai verdeblù dove disputa i campionati con gli Allievi e la Juniores. Nella scorsa stagione gioca con la squadra B in Seconda Categoria, dove scende in campo 14 volte mettendo a referto anche due reti.