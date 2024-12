‘Salvo’ il campo sportivo Morel di Ventimiglia: parere favorevole al rifacimento del campo in erba sintetica dalla LND

È arrivato il fondamentale parere favorevole da parte della Lega Nazionale Dilettanti rispetto al progetto di riqualificazione e rifacimento completo del manto in erba sintetica del Campo da calcio Simone Morel di Ventimiglia, per il quale l’Amministrazione comunale ha contratto un prestito con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale pari a 530.000 euro, nell’ambito del Bando Sport Missione Comune 2024. Il campo infatti, usurato e gravemente danneggiato dall’alluvione del 2020, ha rischiato concretamente di perdere l’omologazione e, conseguentemente, nessuna partita o allenamento si sarebbero più potuti svolgere all’interno dell’impianto sportivo.

“Dalla costruzione del campo il manto sintetico non ha mai visto interventi di una tale portata – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro. La nostra Amministrazione ha quindi affrontato e risolto un problema che in molti hanno sempre sottovalutato e mai affrontato in temini concreti. Con questi lavori - per i quali a breve partirà la gara per la scelta dell’impresa appaltatrice - che hanno ricevuto il parere favorevole del CONI e, oggi, dell’Ufficio Impianti Sportivi della Lega Nazionale Dilettanti, garantiremo al Ventimiglia Calcio di proseguire la sua fondamentale opera di presidio sociale e sportivo per i ragazzi ventimigliesi e di tutto il nostro comprensorio”.

“Questo è uno dei primi passi dell’Amministrazione Di Muro nella risoluzione delle molteplici problematiche ereditate nell’ambito dell’impiantistica sportiva – dichiara l’Assessore allo Sport, Serena Calcopietro. Dal punto di vista associativo cerchiamo di manifestare sempre e comunque la massima vicinanza alle nostre associazioni sportive, con eventi a loro dedicati e bandi ad hoc, come il bando sport e cultura, nella consapevolezza dei corposi interventi da porre in essere all’interno degli impianti. Una situazione dovuta, naturalmente, alla mancanza di manutenzione degli stessi da parte delle precedenti amministrazioni, con conseguenze nefaste come in questo caso, se pensiamo che il Campo Morel avrebbe rischiato di chiudere per sempre, in assenza di un nostro repentino intervento, perdendo l’omologazione. Abbiamo quindi evitato di perdere circa 400 tesserati e mantenuto un impianto storico per la Città di ventimiglia. Si tratta di un progetto portato avanti con costanza e determinazione, grazie anche all’impego congiunto del Consigliere delegato allo sport Enzo Di Marco, col quale stiamo lavorando ad una riqualificazione complessiva dell’intero polo sportivo di Peglia”.