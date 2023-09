Calcio, Bragno. Altri tre arrivi e il Legino all'orizzonte. Mignone: "Vicino anche il rientro di Di Martino, transfer di Amud ok

Ancora poco più di 48 ore e il Bragno, dopo il pareggio all'esordio in campionato contro il San Cipriano, tornerà in campo per la trasfera di Legino.

Tanti i temi sul piatto per il direttore sportivo Massimo Mignone, dal mercato ai primi segnali lanciati dalla squadra in queste settimane.

Direttore, le trattative non si sono fermate.

"Assolutamente no. Dalla Cairese sono stati tesserati tre ragazzi molto interessanti come Mykola Cherkez, Samuele Turco (difensore e centrocampista entrambi 2004) e Andrea Capici (esterno nato nel 2005), trattative impostate e concluse da Roberto Ferraro e Andrea Ferrari. Inoltre è arrivato il transfer per Amud: domenica a Legino avremo modo di schierare questo difensore davvero dalle ottime prospettive.

Anche per Di Martino siamo in dirittura di arrivo.

"Mirko è un vero esempio per i propri compagni. Con il lavoro e il sacrificio ha praticamente dimezzato i tempi di recupero dall'infortunio e non è escluso che possa essere convocato. Valuteremo tutto con attenzione nelle prossime ore, ma nel breve sarà a completa disposizione".

Il pari a reti bianche con il San Cipriano ha dimostrato il potenziale per poter battagliare con tutti.

"Si, ma c'è rammarico per non aver sfruttato alcune occasioni da rete davvero clamorose. Allargando lo sguardo la considerazione è corretta: siamo convinti di poter disputare un'annata serena, verso una salvezza priva di affanni. In Coppa con la Carcarese abbiamo avuto due scivoloni, uno anche meritato sotto il profilo della prestazione, ma a ranghi completi sono convinto che possiamo e potremo dire la nostra".

Domenica il Legino.