Calcio. Il Legino vince la seconda edizione del Memorial Paolo Canepa, secondo il Borgio Verezzi, terzo il Città di Savona

E' andata al Legino la seconda edizione del Memorial Canepa.

Ieri sera al Comunale di Borgio Verezzi, i verdeblu hanno avuto la meglio sia sui padroni di casa rossoblu che sul Città di Savona.

Decisiva la maggior precisione dal dischetto per il team di Tobia dopo lo 0-0 con il Borgio (3-0 ai calci rigore) e l'1-1 con il Città di Savona (autorete di Matarozzo e Pondaco i marcatori, 11-10 d.c.r.).

Nell'ultima sfida, valida per l'assegnazione del secondo posto, vittoria del Borgio sui biancoblu per 2-1. Bel gol di Carparelli in avvio, pareggio di Pondaco sottomisura e rete decisiva di Patitucci con un mezzo collo esterno del limite dell'area.

Le formazioni

Borgio Verezzi: Hazizi, Capello, Torrengo, Patitucci, Gambetta, Scannapieco, Carparelli, Pollero, Molina, Castiglione, Bianco.

A disposizione: Grillo, Quartieri, Locatelli, Tassisto, Parodi, De Giorgi, Pastorino, Walid.

Allenatore: Vaccari (sq)

Legino: Sant’Elia, Lingua, Casu, Cancellara, Garzoglio, Latini, Revello, Tobia, Ferrara, Vezzolla, Sadiku.

A disposizione: Canciani, Semperboni, Piacentini, Kertalli, Dorno, Crocilla, Romeo, Cappannelli.

Allenatore: Tobia

Città di Savona: Bova, Di Roccia, Esposito, Buttu, Aboubakar, Matarozzo, Romano, Rizzo, Doci, Pondaco, Beani.

A disposizione: Hakim, Suppo, Ferrara, Caredda, Palumbo, Rapetti.

Allenatore: Frumento

Legino: Sant’Elia, Lingua, Casu, Cancellara, Garzoglio, Latini, Revello, Tobia, Ferrara, Vezzolla, Sadiku.

A disposizione: Canciani, Semperboni, Piacentini, Kertalli, Dorno, Crocilla, Romeo, Cappannelli.

Allenatore: Tobia