Calciomercato. Operazioni (quasi) concluse, la ciliegina è Daniele Rognoni

Daniele, anche lui in prestito dal Legino, inizia con il Vado per poi passare tra le giovanili dei verdeblù. Due anni fa conquista uno straordinario campionato con la Juniroes, 18 vittorie su 18, mettendo a referto 11 reti. Viene più volte aggregato alla prima squadra savonese, ma nell’ultima stagione gioca in pianta stabile con la squadra B dove colleziona 8 reti.