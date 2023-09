Calcio, Bragno. I complimenti non fanno punti per mister Adami: "Dobbiamo crescere velocemente, soprattutto a livello di gestione" (VIDEO)

Fabio Tobia è stato il primo a complimentarsi con i rivali dopo aver superato 2-1 il Bragno nella seconda giornata del campionato di Promozione.

Un apprezzamento che in casa valbormidese sarà stato ben accolto, ma l'appuntamento con la prima vittoria, dopo il pari con il San Cipriano, è stato ancora una volta rimandato.

Mister Adami non butta via la prestazione, tutt'altro, ma ha sottolineato gli errori di inesperienza dei suoi ragazzi, del resto fisiologici per una squadra particolarmente giovane.