Calcio, Serie D. Classe operaia al potere, l'Albenga conquista la prima vittoria in campionato superando il quotato RG Ticino

ALBENGA - RG TICINO 1-0 (25' Berretta)

50' L'ALBENGA VINCE LA PRIMA PARTITA DI QUESTA STAGIONE! BATTUTO 1-0 IL TICINO!

49' mischione davanti alla porta di Facchetti, palla sul fondo, siamo agli sgoccioli

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' punizione dal limite di Gonzalez, non è un cross o un tuuro, Facchetti si tuffa senza dover intervenire

43' ammonito Venneri, giallo ben speso per evitare la ripartenza del team di Carobbio

42' cambia Fossati che prepara il fortino: De Benedetti per Barranco. Mukaj scala quinto mancino

36' ottima l'uscita di Facchetti su Buongiorno. Il portiere ingauno ha letteralmente bruciato tempo e spazio all'attaccante del Ticino

33' due ammonizioni. Nell'Albenga giallo per Nesci (che era intervenuto comunque sulla sfera), si accende una mischia e anche Poesio viene sanzionato

31' Carobbio richiama anche Lucentini, in campo Bobbo

27' Gonzalez scalda il destro, respinge con i pugni Facchetti

26' Paglia per Tesio, cambio in regia per gli ingauni

21' nuovo cambio Ticino, Buongiorno rileva Colombo

17' esce Aperi, prova anonima dell'ex Vado, in campo l'ex Novara Pablo Gonzalez

16' pressione e recupero in mediana dell'Albenga: Tesio fa correre Nesci, cross per Esposito che di mancino calcia un metro sopra la traversa ospite

14' ammonito Tesio, intervento in ritardo su Zaccariello

12' angolo Albenga, un sacco di giocatori a terra in area, poteva essere una buona opportunità per il raddoppio

10' Aronica lascia il campo, tutta la qualità di Poesio per questa ripresa del Ticino

4' punizione dal limite di Zaccariello, Facchetti non deve intervenire

2' Aperi a terra in area, Esposito lascia correre

1' inizia la ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo , squadre negli spogliatoi

43' Bugno colpisce di testa a volo d'angelo, per fortuna dell'Albenga la traiettoria della conclusione non incrocia lo specchio di Facchetti

40' ammonito Carobbio, proteste reiterate del mister del Ticino

37' risponde di testa Esposito, sfera a lato

36' Salducco tenta la conclusione, invece di servire Aperi sulla corsa. Reazione furente dell'allenatore rossoverde

34' tentativo di girata volante di Esposito, coefficiente troppo alto d'esecuzione, ma corretto il tentativo del generoso numer 10 bianconero

31' traversa piena di Jebbar clamorosa! Il numero 20 taglia da sinistra per chiudere di destro, botta violenta che fa tremare la trasversale di Harrasser!

28' gran chiusura di Mukaj su Aperi, l'ex Vado si è visto poco fino ad ora

25' ALBENGA IN VANTAGGIO! BERRETTA! tiro cross deviato in porta da un difensore ospite! Ingauni avanti!

19' cross di Salducco verso Sansone, opportunità interessante per gli ospiti, Facchetti non deve però intervenire

15' punizione Ticino dal lato corto dell'area di rigore: Sansone va al limite per Zaccariello, destro troppo aperto rispetto alla porta di Facchetti.

13' buona uscita dell'Albenga, Berretta va in verticale, esce Harrasser

10' buona partenza dell'Albenga a livello di pressione, l'Rg Ticino viaaia su ritmi cadenzati, in attesa della fiammata dei propri (tanti) giocatori di qualità

7' 4-3-3 per i rossoverdi di Carobbio, il mister dell'Rg Ticino sarà ben ricordato dai tifosi del Genoa, faceva parte della rosa di mister Gasperini che conquistò la promozione in Serie A.

5' confermato il 3-5-2 per l'Albenga, la novità di giornata è Jebbar a sinistra

1' si parte!

PRIMO TEMPO





ALBENGA: Facchetti, Mukaj, Venneri, Masetti, Nesci, Lixaxhiu, Tesio, Berretta, Jebbar, Esposito, Barranco.

A disposizione: Bisazza, De Benedetti, Mariani, Paglia, Bonanni, Di Stefano, Policano, Anselmo, Quintero.

Allenatore: Fossati

RG TICINO: Harrasser, Aronica, Zaccariello, Colombo, Aperi, Salducco, Marinari, Jimenez, Bugno, Lucentini, Sansone.

A disposizione: Ajradinoski, Bobbo, Maltoni, Poesio, Buongiorno, Altomonte, Capano, Sraccio, Gonzalez.

Allenatore: Carobbio

Arbitro: Esposito di Ercolano

Assistenti: Palermo di Pisa e Mantella di Livorno