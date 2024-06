Calcio, Ceriale. Promozione per mister Federico Fazio, guiderà la Juniores biancoblu

L'annuncio di mister Fazio

Il Ceriale Progetto Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della formazione Juniores a mister Federico Fazio. Appena un classe 1999, ha valorizzato molti giocatori nel corso della sua esperienza cerialese che va avanti da ormai tre anni. L'anno scorso ha guidato gli Allievi 2008, con i quali ha vinto il titolo provinciale, ed è stato allenatore in seconda in Prima Squadra.

“Sono molto contento della fiducia che la società continua ad avere nei miei confronti. Affidare a me una leva importante come la Juniores è uno stimolo incredibile e non vedo l'ora di mettermi alla prova con questa nuova esperienza - dichiara Fazio con entusiasmo -. La squadra arriva da una stagione particolare, in cui c'è stata una retrocessione, ma penso che abbia le qualità, umane e tecniche, per rendere molti dei ragazzi che ne fanno parte membri stabili della prima squadra negli anni a venire. Inoltre l'ingresso dei ragazzi provenienti dagli Allievi renderà il gruppo più numeroso e farà sì che la qualità e le possibilità a nostra disposizione siano maggiori".

Una visione chiara su quello che deve essere l'obiettivo primario della stagione: "Fare sì che la nostra squadra possa essere un serbatoio per la Prima Squadra, in modo da supportarla in caso di necessità e in modo che l'ottimo percorso fatto dalla maggior parte dei ragazzi nel nostro settore giovanile porti chi lo merita a diventare parte integrante della rosa di mister Mambrin. Per raggiungerlo ciò che farà la differenza sarà il nostro approccio e la nostra passione in quello che faremo in settimana, al fine di allenarci al meglio con qualità e intensità. Sono sicuro che la collaborazione tra tutti sarà ottima e ci permetterà di cercare di fare sempre il meglio possibile per i nostri ragazzi”.

La società augura un grande in bocca al lupo al mister con la speranza di toglierci tutti insieme delle grandi soddisfazioni!