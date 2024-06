Non sono mancate le conferme per il Cisano, a testimonianza della volontà del club biancoblu di allestire una rosa capace di competere per il salto in Prima Categoria.

Anche il mercato in ingresso, dopo l'annuncio di Velaj, continua però a muoversi, con l'ingaggio dal Pontelungo del difensore classe 1997 Fabio Enrico.

Dai granata è in uscita anche il regista Matteo Vignola, autentico sogno per la mediana di mister Porcella, attenzione però alla forte concorrenza da parte del Ceriale.